Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen war der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im Rahmen seines übergeordneten Abwärtstrends bis an den Bereich der markanten, mittelfristigen Unterstützung bei 10.550 Punkte eingebrochen, ehe dort Mitte Dezember des vergangenen Jahres eine Gegenbewegung bis an die 11.000 Punkte-Marke führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...