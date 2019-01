Der DAX startete gestern zunächst mit deutlichen Abschlägen von rund 1,5 Prozent ins neue Handelsjahr. Im Laufe des Tages wurde das Minus aber geringer. Dank einer freundlichen Wall Street drehte der Leitindex dann zum Handelsende sogar ins Plus. Er ging 0,2 Prozent fester aus dem Handel. Marktidee: TecDAX. Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends am 4. September ein 18-Jahres-Hoch bei 3.050 Punkten markiert und befindet sich seither im Korrekturmodus. Der Technologieindex rutschte dabei unter die 200-Tage-Linie und etablierte einen mittelfristigen Abwärtstrend. In den vergangenen beiden Handelstagen konnte sich der Index wieder etwas erholen.