Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Buy" belassen. Die Lkw-Bestellungen in Nordamerika seien im November erstmals seit fast zwei Jahren wieder gesunken, während die Stornierungen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren weiter zugelegt hätten, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-03/09:27

ISIN: DE0007664039