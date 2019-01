Trotz eines ganz schwachen vierten Quartals zählt die Amazon-Aktie zu den Gewinnern an der Wall Street. Von Januar bis Dezember hat der Titel 28,8 Prozent zugelegt. Nun läuft das erste Quartal 2019. Ein Blick auf die Historie macht Mut: In 13 von 21 Fällen seit dem Börsengang entwickelte sich Amazon in Q1 positiv.

