Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach vorab veröffentlichten Quartalszahlen von 220 auf 185 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Apple habe umsatz- und gewinnseitig schwächer abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine klare Enttäuschung. Die Bewertung dürfte allmählich der Talsohle näher kommen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 18:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / 18:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-01-03/09:33

ISIN: US0378331005