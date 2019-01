Apple hat gestern spät Abends eine deftige Warnung veröffentlicht. Der wichtigste Punkt ist die Herabsetzung der Umsatzprognose für das zurückliegende Weihnachtsquartal, in dem Apple immer mit Abstand das stärkste Geschäft macht. Bislang lagen die Prognosen von Apple zwischen 89-93 Milliarden Dollar. Marktprognosen lagen bislang bei 91 Milliarden Dollar. Apple senkt nun die eigene Erwartung auf nur noch 84 Milliarden Dollar. Das ist heftig.

In erster Linie macht Apple das schwache Geschäft in China dafür verantwortlich. Der Handelskrieg, die Boykott-Kampagnen in China gegen US-Produkte und die immer weiter gestiegenen iPhone-Preise dürften in China wohl als Kombination verheerend gewirkt haben. Und dieser Trend dürfte im aktuellen Quartal weiterlaufen, wie man vermuten darf.

Wichtig: Apple hatte schon vor Monaten angekündigt, dass man ab dem Weihnachtsquartal keine Daten mehr zu den verkauften iPhone-Stückzahlen veröffentlichen werde in seinen Quartalsberichten. Also kann man diese eigentlich wichtigste aller Kennzahlen nicht mehr exakt mit den Vorquartalen vergleichen. Man muss dann Mischkalkulationen machen, welche Modelle wie teuer waren, und daraus grob schätzen, wie groß die Stückzahlen sein könnten. Die Maßnahmen an sich, keine Stückzahlen mehr veröffentlichten zu wollen, deutete bereits auf ein Ende des Apple-Booms hin - genau so wie zahlreiche Umsatzwarnungen von Zulieferern in den letzten Monaten.

Nun also hat Apple selbst die finale Bestätigung gegeben, dass die rosigen Zeiten endgültig vorbei sind. China ist aber nicht alleine schuld an der abgesenkten Prognose. Auch entwickelte Länder würden zeigen, dass nicht so viele Nutzer auf neue (teurere) Modelle umgestiegen seien wie erwartet. Da zeigt es sich, was wir schon mehrmals thematisiert hatten: Irgendwann kann es zum Problem werden, wenn ein Anbieter seine Preise ständig erhöht - und wenn nicht mehr genug Kunden diesen Wahnsinn mitmachen. Und genau dieser Punkt scheint nun erreicht zu sein.

Laut Apple sollen alle Produkte jenseits der iPhones bestens laufen und weiterhin gut zulegen beim Umsatz. Es ist also offenbar ein spezifisches iPhone-Problem. Die Apple-Aktie brach heute Nacht nachbörslich 7,5% ein, und wird aller Voraussicht nach heute Nachmittag bei ca 146 Dollar in den Handel gehen nach dem gestrigen offiziellen Schlusskurs ...

