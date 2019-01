Apple bestätigt die schlimmsten Befürchtungen und kappt seine Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal auf 84 Milliarden US-Dollar (vormals 89 bis 93 Mrd. US$) - v.a. einbrechende iPhone-Verkäufe in China bereiten Sorge. Der Grund für die miserable Kurs-Performance der Apple-Aktie (WKN: 865985) in den vergangenen Monaten war u.a. der Befürchtung von weniger iPhone-Verkäufen geschuldet. Das Papier fällt nachbörslich -8%.

Die "Vorgeschichte": Fast 50% weniger Verkäufe erwarteten die Apple-Analysten der Citigroup für das Flaggschiff-Modell des Kultkonzerns "iPhone XS Max" bereits vor der Wasserstandsmeldung seitens Apple am gestrigen Abend (MEZ). Die Nachricht ist ein erstes Indiz, dass die Hochpreisstrategie ...

