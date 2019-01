Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts008/03.01.2019/10:15) - Die Horváth Akademie, der Weiterbildungsanbieter der Horváth & Partners-Gruppe, startet mit einer neuen Geschäftsführung und Marktausrichtung in das Jahr 2019. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 wurde der Marketingexperte Thomas Listl zum Geschäftsführer mit der Verantwortung für die Geschäftsbereiche "Konferenzen" und "Offene Seminare" bestellt. Ab April 2019 übernimmt der Change-Management-Experte Sascha Lindner als zweiter Geschäftsführer den Geschäftsbereich "Inhouse-Trainings" zusätzlich zur Leitung des Business Segments Change-Management bei Horváth & Partners. Professor Dr. Ronald Gleich, der die Geschäftsführung seit 2013 innehatte, übernimmt Anfang 2019 die Leitung der neuen Fakultät "Executive School" der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und beendet im Zuge dessen seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Horváth Akademie. Er bleibt jedoch Gesellschafter und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens in der Rolle eines wissenschaftlichen Beraters, Projektleiters sowie als Dozent aktiv unterstützen. "Wir freuen uns sehr, mit Ronald Gleich auch in dieser neuen Rolle gemeinsam die Zukunft der Akademie gestalten zu können", sagt Helmut Ahr, Mitglied des Vorstands von Horváth & Partners. Der neue Geschäftsführer Thomas Listl bringt langjährige Erfahrung in der Branche Erwachsenenbildung sowie im Marketing mit, unter anderem beim Egmont Ehapa Verlag sowie bei der AKAD Bildungsgesellschaft. Der Diplom-Kaufmann ist seit Mai 2018 in der Horváth Akademie tätig und hat dort bereits sehr erfolgreiche Marketing-Impulse gesetzt. "Gerade im Konferenz- und Seminarbereich sind Marketing-Skills von erfolgskritischer Bedeutung. Wir sehen auf der Marktseite noch große Potenziale, die wir insbesondere mit Maßnahmen im Online- und Social-Media-Marketing noch stärker heben möchten", so Helmut Ahr. Mit der Bestellung von Sascha Lindner zum zweiten Geschäftsführer der Akademie wird der Bereich Inhouse-Trainings noch stärker als bisher zum integralen Bestandteil von Change-Management in Kundenprojekten. Lindner ist seit 2005 bei Horváth & Partners und leitet dort im Consulting das sehr erfolgreiche Change-Management-Geschäft. Helmut Ahr: "Die Mitarbeiter zu befähigen, neue Strategien, Organisationsformen und Prozesse umzusetzen und die dafür benötigten Fähigkeiten aufzubauen, wird immer mehr zu einen zentralen Erfolgsfaktor für unsere Beratungsprojekte. Diesen Aspekt decken wir mit unseren auf die spezifischen Kundenbedürfnisse angepassten Inhouse-Trainings ab. Durch die Bündelung der Verantwortung von Change-Management und Inhouse-Training und die stärkere Integration der jeweiligen Angebote und der Teams wollen wir unser Leistungsangebot noch effizienter und noch erfolgreicher machen." =-------------- Über die Horváth Akademie Die Horváth Akademie bietet Weiterbildungsangebote für Experten und Manager mit Fokus auf Themen wie Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Zu den wichtigsten Angeboten zählen das Zertifikatsprogramm Horváth-Controller-Kolleg (HCK) und das Stuttgarter Controlling und Management Forum. Alle Veranstaltungen verbinden fachliche Expertise aus der Praxis mit State-of-the-Art-Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Der didaktische Ansatz reicht von konventionellen bis zu neuen Lernformaten und -inhalten, die stets umsetzungsorientiert vermittelt und nachhaltig im Unternehmen verankert werden. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 900 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Saudi-Arabien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Oliver Weber Tel.: +49 711 66919-3301 E-Mail: oweber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190103008

