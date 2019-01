Seit gut einem Jahr mischt Luckin im Kaffeegeschäft mit. Nun will das chinesische Start-up Starbucks im Heimatmarkt herausfordern. Für den US-Kaffeeriesen besitzt China als Markt eine enorme Bedeutung.

In China entbrennt ein Kampf um die Marktvorherrschaft in der Kaffeebranche. Der heimische Anbieter Luckin will dieses Jahr 2500 neue Geschäfte eröffnen und damit Platzhirsch Starbucks auf den zweiten Rang verdrängen. Insgesamt hätte das chinesische Start-up dann 4500 Kaffeehäuser, der US-Konzern kommt auf 3600. Allerdings hat Starbucks im Dezember 2018 bereits angekündigt, seine Präsenz in China ausbauen zu wollen und die Anzahl ...

