Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 360 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Pharma- und Biotech-Werte seien nicht billig und deshalb anfällig für eine mögliche Abwertung, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der dänische Insulinhersteller dürfte mit seinem Ausblick auf 2019 aber nicht enttäuschen. Kapadia erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-03/11:20

ISIN: DK0060534915