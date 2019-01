München (ots) -



Start der neuen Folgen von "Die Wollnys" mit 8,6 % MA (14-49) und 12,2 % MA (14-29)



- Tagesmarktanteil von 5,5 % MA



Starker Mittwochabend bei RTL II: Die neue Staffel der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" startete gestern Abend erfolgreich. Das Format überzeugte mit 8,6 % MA (14-49). Bis zu 1,52 Millionen Zuschauer gesamt verfolgten das Leben der beliebten Großfamilie. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte die Doppelfolge sehr gute 12,2 % MA und war somit die am zweitmeisten gesehene Sendung um 20:15 Uhr.



In den neuen Doppelfolgen begleiten die Fans die beliebte Großfamilie immer mittwochs um 20:15 Uhr durch eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Nach dem großen Umzug gewöhnen sich die Wollnys in ihrem neuen Zuhause ein, ein Überraschungstrip der besonderen Art steht an und Tochter Calantha erwartet ein Baby.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,5 % MA (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 02.01.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



