Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Renault nach der Gründung eines weiteren Gemeinschaftsunternehmens in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das nunmehr bereits vierte Joint Venture des Autokonzerns in China könnte bis zum Ende des Fünfjahresplans 2022 ein Produktionsvolumen von mehr als 500 000 Fahrzeuge erreichen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-01-03/11:33

ISIN: FR0000131906