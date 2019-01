Am Donnerstagmittag geht es für den DAX tief in die Verlustzone. Neben den allgemeinen Unsicherheiten rund um den Handelsstreit, Brexit oder die Konjunktur ist es nun die gesenkte Umsatzprognose bei Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005), die an den Börsen zusätzlich für schlechte Stimmung sorgt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,2% 10.445 MDAX -0,9% 21.507 TecDAX -1,9% 2.416 SDAX -0,9% 9.482 Euro Stoxx 50 -1,4% 2.951

