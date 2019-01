Intershop führt die VBH Holding GmbH auf Microsoft Azure in die digitale Zukunft DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges Intershop führt die VBH Holding GmbH auf Microsoft Azure in die digitale Zukunft 03.01.2019 / 11:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baden-Württemberger Traditionsunternehmen digitalisiert Vertriebswege - Cloud-Commerce-Angebot für Roll-Out von 10 Länder-Channels des Online-Portals gewählt - Betrieb und Hosting durch Intershops Cloud-Services-Team Jena, Korntal-Münchingen, 3. Januar 2019 - Der weltweit größte Großhandelskonzern für Beschläge und Zubehör für die Herstellung und Montage von Fenstern, Türen und Fassaden, die VBH Holding GmbH, wählt Intershop für seine strategische digitale Transformation, auf Grundlage einer umsatzbasierten Cloud-Commerce Plattform für alle Marken und Konzerngesellschaften. Gemeinsam mit Intershop als strategischem Partner wird das Unternehmen die digitale Transformation als traditionelles Großhandelsunternehmen vorantreiben. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Dabei sollen im ersten Schritt die Vertriebswege mit der Intershop Commerce Suite auf Basis von Microsoft Azure digitalisiert werden. Den ersten Schritt machte nun die esco Metallbausysteme GmbH, die in der VBH-Gruppe den Metallbaubereich abdeckt. Das Unternehmen hat seinen Webshop komplett überarbeitet. Der neue Shop enthält etwa 50.000 Produkte von hochwertigen Herstellermarken sowie Produkte der Eigenmarken systeQ und greenteQ. "Wir wollen unseren Kunden eine komfortable und leistungsfähige Bestellplattform anbieten. Deshalb ist für uns die Möglichkeit, im neuen Shop unsere Schloßpakete zu konfektionieren, besonders wichtig", so Kevin Münch, Leiter e-commerce der esco. Mit Logistik- und Marketingkonzepten sowie technischen Beratungsleistungen, Trainings- und Ausbildungskonzepten hat sich VBH Holding seit mehr als 40 Jahren an die Spitze des Marktsegments gesetzt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter in 28 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 610 Millionen Euro. "Mit unserer hochskalierbaren Software und der sichersten Cloud-Lösung von Microsoft konnten wir ein weiteres Mal überzeugen." sagt Markus Klahn, COO von Intershop. "Unser erfahrenes Intershop Cloud-Services-Team wird Implementierung und den Managed-Service-Betrieb selbst übernehmen und hosten. Wir freuen uns darauf, VBH bei der Umsetzung und Weiterentwicklung seiner Digitalstrategie als wertvoller Partner begleiten zu dürfen." Oliver Maisch, CIO bei VBH Holding GmbH ergänzt: "Die Digitalisierung unseres Vertriebs ist zentral für unsere Positionierung im Markt. Die Roll-Outs in den Niederlanden, Belgien und Deutschland sind nur der Anfang des gemeinsamen Prozesses. Weitere sieben Länder sind in unserem strategischen Fokus." Neben den digitalen Touchpoints wird die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens außerdem in Zukunft auf ein Online Business Management und ein proaktives Application Management ausgeweitet werden. Über die Intershop Communications AG: Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und die Deutsche Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de. Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die möglichen Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhängigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wettbewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage und die Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig verfügungsbeschränkter liquider Mittel. Intershop Pressekontakt: Heide Rausch Tel: +49.3641.50-1000, pr@intershop.de, www.intershop.de/newsroom 03.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 