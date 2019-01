Daimler hat dank hoher Nachfrage in Nordamerika und Asien 2018 mehr Lastwagen verkauft als im Vorjahr. "Mit deutlich über 500.000 Lkw haben wir das höchste Absatzniveau der letzten zehn Jahre erreicht", erklärte der Chef von Daimler Trucks, Martin Daum, am Donnerstag. Die genaue Zahl werde mit der Bilanz am 6. Februar bekannt gegeben.

