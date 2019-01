Essen, Mülheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- über 6000 Tonnen weniger Zucker und Salz - rund 860* Produktsorten der Eigenmarkenartikel reduziert - ALDI lässt Kunden über Lieblingsprodukte abstimmen



Bewusst leben und sich gesund ernähren, geht auch einfach und günstig. Das wollen die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD beweisen und starten zu Beginn des Jahres eine Kampagne zu Ernährung, Bewegung und Gesundheit. Dabei stehen salz- und zuckerreduzierte Produkte, sowie frisches Obst und Gemüse besonders im Fokus.



Laut der Bundeszentrale für Ernährung setzen immer mehr Menschen auf eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise, sie möchten bestimmte Zutaten wie Zucker und Salz reduzieren. Im Rahmen der Kampagne "Einfach besser leben" positionieren sich die beiden Discounter mit ihrem vielfältigen Warensortiment als idealer Partner für eine bewusste Ernährung und ausreichend Bewegung, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen. Die Unternehmen bieten täglich frisches Obst und Gemüse, die größte Auswahl an Lebensmittel-Produkten aus biologischem Anbau und zahlreiche vegetarische und vegane Artikel an. Darüber hinaus werden Rezepte und Informationen für einen bewussteren Lebensstil auf allen Online-Kanälen zur Verfügung gestellt. "Bewusst essen und gesund leben muss nicht kompliziert und teuer sein", erklärt Dr. Julia Adou, Leiterin Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. "Mit unserer Kampagne möchten wir beim Verbraucher das Bewusstsein schärfen, wie einfach eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung in den Alltag integriert werden kann."



Der Geschmack der Kunden zählt



ALDI SÜD ruft zum Produkttest im eigenen Vertriebsgebiet auf und möchte ein Produkt mit rein natürlicher Süße aus Trockenfrüchten von Kunden und Mitarbeitern probieren lassen, bevor es in den Verkauf geht. Zum Probeessen steht ein Frucht-Nuss-Riegel in drei verschiedenen Geschmackssorten bereit. Rund 1000 Kunden und Mitarbeiter können sich dafür bewerben, den Riegel über einen Zeitraum von drei Wochen zuhause zu testen und auf der Plattform aldi-inspiriert.de als "Kundenliebling" zu bewerten. Die Produkte werden nach der Abstimmung im Mai im Rahmen einer Aktion beim Discounter erstmalig verkauft. Auch ALDI Nord ruft seine Kunden auf den unternehmenseigenen Online-Kanälen dazu auf, über Rezepte und Produkte abzustimmen. Zudem werden unter dem Claim "Die ALDInative" einfache Tipps gezeigt, wie Zucker in bestimmten Gerichten reduziert oder ersetzt werden kann.



Salz- und Zuckerreduktion



"Im Rahmen unserer stetigen Produktoptimierungen stehen die Wünsche unserer Kunden im Fokus. Ein zentraler Baustein ist dabei das Thema Reduktion von Zucker und Salz", sagt Philipp Ilbertz, Leiter Corporate Responsibility bei ALDI Nord. Seit 2014 wurden in den Sortimenten beider Discounter in über 860* Produktsorten die Rezepturen angepasst und dadurch insgesamt bis zu 400 Tonnen Salz sowie rund 5700 Tonnen Zucker eingespart - das entspricht etwa 240 Lkw-Ladungen. Zu den Produkten gehören unter anderem Backwaren, Müslis, alkoholfreie Getränke, Milch- und Kinder-Produkte.



Vielfalt im Sortiment



ALDI bietet mit insgesamt über 660* Artikeln eine große Auswahl an Bio-Produkten in verschiedenen Sorten. Mit den ökologisch erzeugten Produkten ist der komplette Wocheneinkauf in Bio-Qualität immer möglich und das Sortiment wird stetig erweitert. Die Kunden können zudem unter mehr als 500* vegan gekennzeichneten Produktsorten wählen.



Unter dem Leitgedanken "Jeden Tag eine frische Idee" werden unter anderem in TV- und Radiospots, klassischen Plakatflächen, Anzeigenschaltungen, Display-Ads und Online-Werbebannern sowie Werbeflächen in den Filialen auf Frische und Qualität im ALDI Sortiment aufmerksam gemacht.



Gebündelt sind alle Informationen auf der ALDI SÜD Webseite nachhaltigkeit.aldi-sued.de sowie bei ALDI Nord unter www.aldi-nord.de/bewusste-ernaehrung zu finden.



*gezählt wurden die Produkte bei ALDI Nord und ALDI SÜD und dann addiert



OTS: ALDI newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112096.rss2



Pressekontakt: Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail: presse@aldi-nord.de Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.de