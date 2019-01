Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Aufstockung der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis von 36 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Er sehe die langfristigen Perspektiven für Aurubis weiterhin positiv, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Salzgitter habe die Gelegenheit genutzt, günstig aufzustocken. Vorerst überwögen aber sowohl beim Stahlkonzern Salzgitter als auch bei Aurubis die Konjunkturrisiken, so Diermeier, der seine Prognosen für Salzgitter kürzte./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 10:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / 10:35 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006202005

AXC0099 2019-01-03/12:20