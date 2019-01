Die Kurse deutscher Anleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,27 Prozent auf 164,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,175 Prozent.

Allerdings waren die Kurse am Vortag stark gestiegen und die Renditen deutlich unter Druck gekommen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung.

In der Nacht auf Donnerstag hatte eine Umsatzwarnung von Apple Konjunkturängste befeuert. Neben wirtschaftlichen Sorgen in China trägt die Politik zur Verunsicherung bei. So hat China Taiwan mit einer gewaltsamen Annektion gedroht. Die deutschen Anleihen wurden aber am Donnerstag dadurch nicht gestützt.

Allerdings sind die Renditen in Italien sehr stark gestiegen. Eine deutlicher Konjunktureinbruch könnte die Verschuldungslage weiter verschärfen, fürchten Beobachter. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 0,14 Prozentpunkte auf 2,829 Prozent./elm/jsl/fba

