Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Corestate Capital von 66 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der zweite Chefwechsel innerhalb von nur einem Jahr komme überraschend, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Klose setzte nun in seinem Bewertungsmodell höhere Eigenkapitalkosten an, bezeichnete aber die operative Entwicklung des Immobilieninvestors trotz des Kursrutsches im vergangenen Jahr als vielversprechend./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2018 / 08:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-01-03/13:01

ISIN: LU1296758029