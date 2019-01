Neckarsulm (ots) -



Stiftung Warentest hat aktuell zehn verschiedene Zahnpasten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die bevola Zahncreme Kräuter von Kaufland hat im Gesamturteil mit der Note "sehr gut" abgeschnitten und zählt damit zu den Testsiegern. Die Zahncreme mit wertvollen Kräuterextrakten bietet wirksamem Schutz vor Karies. Sie reinigt effektiv und schonend, sorgt für lang anhaltende Atemfrische und ein angenehm sauberes Mundgefühl. Diese sehr gute Qualität gibt es zu einem sehr guten Preis: bevola Zahncreme Kräuter ist mit 0,45 Euro pro 125 ml deutlich günstiger als vergleichbare Markenprodukte. Das ausführliche Testergebnis kann in der aktuellen Ausgabe 1/2019 von Stiftung Warentest nachgelesen werden.



bevola - Einfach ein gutes Gefühl



Die hauseigene Kaufland-Pflegeserie bevola garantiert mit über 160 Produkten einen gepflegten Auftritt von Kopf bis Fuß. Es gibt für Babys, Kinder, Frauen und Männer viele Produkte zur Haut- und Haarpflege, Gesichtspflege und Mundhygiene. Kurzum: Die gesamte Familie findet bei bevola beste Qualität zum fairen Preis.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de



