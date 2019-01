Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondstochter der US-Großbank Wells Fargo baut ihre Präsenz auf dem europäischen Festland aus, so die Experten von "FONDS professionell".Die bestehende Lizenz habe die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF nun entsprechend erweitert, habe Wells Fargo AM (WFAM) mitgeteilt. Die Amerikaner wollten bestehende Zweigstellen der Bankmutter in Frankfurt und Paris erweitern und dort für institutionelle Anleger Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienste anbieten. ...

