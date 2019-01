Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Auch wenn es sich nicht so anfühle, sei 2018 für den europäischen Sektor der Lebensmittelhändler ein relativ gutes Jahr gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Metro gelte dies aber nicht. Wie immer komme es besonders in diesem Sektor darauf an, die richtigen Aktien auszuwählen. Sein "Top Pick" für 2019 ist Tesco aus Großbritannien./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-01-03/13:11

