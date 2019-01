Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Die großen europäischen Windkraftanlagen-Hersteller hätten im vierten Quartal insgesamt einen Auftragsrückgang von 9 Prozent hinnehmen müssen, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte jedoch nicht für Vestas, denn bei den Dänen sei das Bestellvolumen um 24 Prozent gestiegen. Zudem sollte sich die Branche 2019 und 2020 wieder erholen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 09:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-03/13:14

ISIN: DK0010268606