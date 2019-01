Ökostrom-HV 5. Viele Fragen gingen in die Richtung, wie die AG über den Verkauf von Erdgas mit Beimischung von Biogas (was das genau ist, das muss man mir noch näher erklären, ich bin nicht aus der Branche) zur Energiewende beitragen könne, in Details will ich mich hier nicht vertiefen, für Stühlinger jedenfalls zählt jeder Kunde, der durch Beimischung langsam von 100% Erdgas weg geht. Eine Frage betraf die Ergebnisanteile der Minderheitsgesellschafter, die ein Aktionär für zu positiv hielt, laut Stühlinger hätten wir nur in der Produktionsgesellschaft Mitgesellschafter. Das heißt, in der Produktionsgesellschaft machen wir einen Großteil des Gewinns. Ein Aktionär hatte Fragen zur als Einlagerückzahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...