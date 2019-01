Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. So hat Dr. Benon Janos (Managing Director - Leiter B2B) zum 02.01.2019 ein Paket von rund 2.800 FinTech-Aktien zum Kurs von 17,72 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 49.616,00 EUR entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...