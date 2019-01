(Aktien 2019) E.ON als großer Gewinner der Umwälzungen am deutschen Energiemarkt?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) konnte zuletzt dem schwachen Börsenumfeld trotzen. Dies liegt unter anderem daran, dass Energietitel als so genannte defensive Werte gelten, aber auch an den Veränderungen am deutschen Energiemarkt.

Durch die Übernahme von innogy wird E.ON zu einer Macht im deutschen Vertriebs- und Netzgeschäft. RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) will sich in Zukunft dagegen auf die Stromerzeugung konzentrieren. Dazu wird Ökostrom genauso gehören wie Kohl- und Atomkraftwerke.

