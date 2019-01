Das System basiert auf dem sogenannten Calumet-Tag, der im Juni 2018 vom französischen Innenministerium nach sechsmonatiger Testphase in den Bouches-du-Rhône genehmigt wurde und nun bei 600 Tabakwarenhändlern in der Region zum Einsatz kommt, wobei die nationale Einführung zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist.

Steigende Kriminalität im Tabakhandel

In Frankreich ist die Zahl der Einbrüche bei Tabakhändlern zwischen 2017 und 2018 um 7 Prozent gestiegen, gleichzeitig ist auch die Kriminalität im Zusammenhang mit dem Tabakhandel stetig gestiegen. Das von FP entwickelte Calumet-Tag ist bi-modal ausgelegt und standardmäßig mit dem Sigfox-Netzwerk verbunden. Erst im Eventfall kann eine GSM-Konnektivität zugeschaltet werden. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei entwickelt und von Philip Morris Frankreich für den Einsatz unter realen Bedingungen optimiert. Ziel ist es, den Problemen durch Unsicherheit und Diebstahl in der Tabakindustrie zu begegnen.

Anschließend an die vom Innenministerium, FP, Philip Morris France und Sigfox festgelegten Schlüsselspezifikationen begann die Erprobungsphase von Calumet mit 18 freiwilligen Einzelhändlern im Department Bouches-du-Rhone im September 2017. Der Tag wurde in Kartons mit Dummy-Zigaretten integriert und mit der üblichen Bestellung an den Handel geliefert. Während dieser 6-monatigen Testphase ...

