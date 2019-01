Mit der Übergabe des ersten vollelektrischen Freightliner eM2 an Penske Truck Leasing startet Daimler Trucks nun auch in den USA die Praxistests für schwere und mittelschwere Elektro-Lkw. Künftig setzt Penske Truck Leasing den E-Lkw im lokalen Verteilerverkehr im Nordwesten der USA und in Kalifornien ein. Das Unternehmen steuert rund 270.000 Fahrzeuge an mehr als 1.000 Standorten in Nord- und Südamerika, ...

