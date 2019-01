In den USA wurden im Dezember in der Privatwirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Privatsektor seien 271 000 neue Stellen hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag mit. Analysten hatten mit 180 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Allerdings fiel der Beschäftigungsaufbau im Vormonat etwas schwächer als ursprünglich gedacht. Im November wuchs die Beschäftigung laut revidierten Daten um 157 000. Ursprünglich hatte ADP einen Zuwachs von 179 000 Stellen gemeldet.

Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag./jsl/elm/mis

