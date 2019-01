FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im vierten Quartal 785.229 Fahrzeuge verkauft, ein Absatzminus von 2,7 Prozent. Damit entwickelte sich das Schlussquartal schwächer als die neun Monate zuvor, denn für das Gesamtjahr berichtete GM über ein Absatzminus von 1,6 Prozent auf 2,954 Millionen Fahrzeuge. Der Konzern ist der einzige unter den großen Autobauern, der nicht monatlich, sondern nur noch quartalsweise Angaben zur Absatzentwicklung macht.

Positiv habe sich insbesondere das Geschäft mit Pickups und SUV entwickelt, teilte GM mit. Das mache den Autobauer zuversichtlich für 2019. In diesen Segmenten stehe die Einführung neuer Modelle an, und die Konjunktur sei stark, das bestärke das Unternehmen in seiner Zuversicht.

January 03, 2019 08:21 ET (13:21 GMT)

