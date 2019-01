Jena (www.anleihencheck.de) - Intershop führt VBH Holding auf Microsoft Azure in die digitale Zukunft - AnleihenewsDer weltweit größte Großhandelskonzern für Beschläge und Zubehör für die Herstellung und Montage von Fenstern, Türen und Fassaden, die VBH Holding GmbH, wählt Intershop für seine strategische digitale Transformation, auf Grundlage einer umsatzbasierten Cloud-Commerce Plattform für alle Marken und Konzerngesellschaften, so Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1, WKN: A0EPUH, Ticker-Symbol: ISH2, Nasdaq OTC-Symbol: ITSHF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...