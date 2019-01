Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Apple wieder. Der Tech-Gigant hat am Mittwoch nachbörslich eine Umsatzwarnung herausgegeben. Apple dürfte nun seine Umsatzprognose erstmals seit 2007 verfehlen. Bei den Verkäufen steht Dialog Semiconductor auf dem fünften Platz. Hier gibt es einen neuen Analystenkommentar vom Analysehaus RBC.