(shareribs.com) Chicago 03.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Jahresauftakt uneinheitlich. Die Sojabohnen zeigten sich etwas fester, da die Prognosen für die brasilianische Ernte reduziert werden. Im elektronischen Handel verbessert sich März-Mais um 1,5 Cents auf 3,7725 USD/Scheffel. März bewegt sich am ersten Handelstag des Jahres wenig. Das Getreide bleibt in ...

