Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Apple nach Vorab-Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 185 auf 175 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jeffrey Kvaal kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Technologie-Giganten. Wegen einer schwachen iPhone-Nachfrage vor allem in China hätten die Kalifornier die Umsatzerwartungen klar verfehlt. In den chinesischen Läden regierten die Bären./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 14:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-01-03/16:33

ISIN: US0378331005