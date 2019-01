Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US1693652026 China Advanced Construction Materials Group Inc. 03.01.2019 KYG212251006 China Advanced Construction Materials Group Inc. 04.01.2019 Tausch 1:1

CA73689L1085 Portofino Resources Inc. 03.01.2019 CA73689L2075 Portofino Resources Inc. 04.01.2019 Tausch 4:1

US4617301035 Investors Real Estate Trust 03.01.2019 US4617305093 Investors Real Estate Trust 04.01.2019 Tausch 10:1

US38376A1034 Office Properties Income Trust 03.01.2019 US67623C1099 Office Properties Income Trust 04.01.2019 Tausch 4:1

MHY621961033 Navios Maritime Holdings Inc. 03.01.2019 MHY621971198 Navios Maritime Holdings Inc. 04.01.2019 Tausch 10:1

US45323A2015 Harrow Health Inc. 03.01.2019 US4158581094 Harrow Health Inc. 04.01.2019 Tausch 1:1

US10211F1003 Apyx Medical Corp. 03.01.2019 US03837C1062 Apyx Medical Corp. 04.01.2019 Tausch 1:1

US67551U1051 Och-Ziff Capital Management Group LLC 03.01.2019 US67551U2042 Och-Ziff Capital Management Group LLC 04.01.2019 Tausch 10:1