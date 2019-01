Die Übernahme bekräftigt die Vision eines ganzheitlichen Earned Media Managements mit der Erweiterung um moderne Marketingmöglichkeiten in den sozialen Medien.



Über Cision



Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein weltweiter Anbieter von Earned Media-Software und -diensten für Fachkräfte aus der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing-Kommunikation. Mit der Software von Cision ist es Anwendern möglich, Key Influencer zu erkennen, strategische Inhalte zu entwerfen und zu verbreiten und ihre Auswirkungen zu messen. Für Cision arbeiten über 4,000 Mitarbeiter, und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in 19 Ländern in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen zu den preisgekrönten Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.de. Folgen Sie Cision auf Twitter @Cision_DE.



Über Falcon.io



Falcon.io bietet eine integrierte SaaS-Plattform zum veröffentlichen, bewerben, beobachten und analysieren von Social Media Inhalten sowie das Interagieren mit der Community und das Verwalten von Kundendaten.



Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem es mehrere Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus verwaltet. Das vielfältige und globale Kundenportfolio von Falcon.io umfasst Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic, Coca-Cola und viele mehr.



