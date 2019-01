Verlief der Jahresstart am Mittwoch für die Fresenius-Aktie noch sehr erfreulich, so ist das Bild am heutigen Donnerstag bereits wieder deutlich düsterer. Die Aktie verliert mehr als drei Prozent und ist damit der drittschwächste Wert des Tages im DAX. Nur Infineon mit minus 4,2 Prozent und Wirecard mit minus 5,1 Prozent verlieren noch stärker. Damit ist die Aktie von Fresenius vorerst erneut am jüngsten Erholungshoch bei 43,59 Euro gescheitert.

Den vollständigen Artikel lesen ...