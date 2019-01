Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Haarlem (pta025/03.01.2019/16:15) - Die Jahreshauptversammlung der Jubii Europe N.V. mit Sitz in Haarlem, Niederlande (die Gesellschaft) findet am Donnerstag, 14. Februar 2019, um 12.00 Uhr in der Kanzlei der Allen & Overy LLP, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, in den Niederlanden statt. Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.



Die Tagesordnung der Versammlung hat folgende Punkte:



1. Diskussion des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2017/2018 und aktuelle Informationen zum Liquidationsprozess 2. Besprechung der Unternehmensführung 3. Diskussion der Umsetzung der Vergütungsgrundsätze im Geschäftsjahr 2017/2018 4. Diskussion und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/2018* 5. Informationen zur Verwendung des Nettoverlusts 2017/2018 6. Beschlussfassung über die Entlastung a. des Alleingeschäftsführers der Gesellschaft von der Haftung für seine Pflichten* b. der Aufsichtsratsmitglieder von der Haftung für ihre Pflichten* 7. Bestellung der Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019* 8. Bevollmächtigung des Vorstands zum Rückkauf von Aktien im Namen der Gesellschaft* 9. Verschiedenes



Mit * gekennzeichnete Tagesordnungspunkte sind Abstimmungspunkte.



Kopien der vollständigen Tagesordnung stehen zur Einsichtnahme zur Verfügung und sind kostenlos in der Niederlassung der Gesellschaft in Haarlem (Jubii Europe N.V., Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Niederlande) sowie bei der Jubii Europe GmbH i.l., Investor Relations, Ringstraße 16-20, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland, und bei der Deutschen Bank AG, Trust and Agency Services, Post IPO Services, 60262 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich und werden zudem auf der Website der Gesellschaft (www.jubii.com) veröffentlicht.



Als zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt werden Personen, die am 17. Januar 2019 (dem Stichtag) Aktien der Gesellschaft besitzen, nach der Bearbeitung aller Zugänge und Abgänge zum Stichtag anerkannt. Das Vorstehende gilt entsprechend für Pfandgläubiger und Nutznießer von Inhaberaktien, wenn sie die Stimmrechte an diesen Aktien besitzen.



Besitzer von Inhaberaktien, die persönlich oder durch Stimmrechtsvertretung an der Versammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, zwischen dem 18. Januar 2019 und dem 8. Februar 2019 über ihre Depotbank bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main als Anmeldestelle einen Antrag auf Anmeldung ihrer Aktien zur Teilnahme einzureichen. Dem Anmeldeantrag muss eine Bescheinigung der betreffenden Depotbank mit Angabe der Anzahl der Aktien beiliegen, die am Stichtag von dem Aktionär gehalten werden. Die Anmeldung wird durch ein von der Deutschen Bank AG ausgegebenes Anmeldedokument bestätigt.



Für Besitzer von Namensaktien ist das angegebene Register das Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft, das von der Gesellschaft geführt wird und in dem die am Stichtag bestehenden Aktionäre aufgeführt sind.



Bitte beachten Sie, dass Aktionäre, die sich in der Jahreshauptversammlung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten lassen wollen, diesem eine schriftliche Vollmacht ausstellen müssen.



Diese Vollmacht muss spätestens bis zum 12. Februar 2019, 17.00 Uhr, beim Vorstand eingegangen sein und ist an



investor.relations@jubii.com



oder an die nachstehende Anschrift zu senden:



Allen & Overy LLP Z. Hd. Frau J.J.C.A. Leemrijse Apollolaan 15 1077 AB Amsterdam Niederlande



Die Vollmacht zur Vertretung eines Aktionärs kann (muss jedoch nicht) ausgestellt werden an Frau Joyce Leemrijse in der Allen & Overy LLP, Niederlassung Amsterdam Office, und an einen (stellvertretenden) Notar bei Allen & Overy LLP, der Frau Joyce Leemrijse vertritt, durch Zusendung einer E-Mail mit Stimmrechtsvollmacht und Abstimmungsanweisungen an



joyce.leemrijse@allenovery.com



oder durch Zusendung des Originals an die vorgenannte Anschrift, jeweils spätestens bis zum 12. Februar 2019, 17.00 Uhr.



Stimmrechtsvollmachtsformulare können von der Website der Gesellschaft (www.jubii.com) heruntergeladen werden.



Zur Teilnahme an der Versammlung berechtigte Personen können vor der Zulassung aufgefordert werden, sich auszuweisen.



Zur Teilnahme an der Versammlung berechtigte Personen werden daher gebeten, ein gültiges Ausweisdokument (wie etwa einen Reisepass oder Führerschein) mitzuführen.



Am 3. Januar 2019 sind insgesamt 311.576.344 stimmberechtigte Aktien der Gesellschaft in Umlauf.



Alle Mitteilungen an die Gesellschaft oder den Vorstand in Verbindung mit dem Vorstehenden sind wie folgt zu adressieren: Jubii Europe N.V., Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Niederlande. E-Mail:



investor.relations@jubii.com.



Haarlem, Niederlande, 3. Januar 2019



JUBII Europe N.V.



Der Vorstand



Aussender: Jubii Europe N.V. Adresse: Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem Land: Niederlande Ansprechpartner: Jubii Europe N.V. Tel.: +49 5241 7080444 E-Mail: investor.relations@jubii.com Website: www.jubii.com



