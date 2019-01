USA: Industrie-Einkaufsmanagerindex fällt überraschend deutlich

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 59,3 Punkten im Vormonat auf 54,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Washington mitteilte. Es war der stärkste monatliche Rückgang seit dem Jahr 2008 und der niedrigste Stand seit November 2016. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 57,5 Zähler gerechnet.

ROUNDUP: Trump muss gegen Demokraten-Mehrheit im Abgeordnetenhaus regieren

WASHINGTON - Zeitenwende in der Präsidentschaft von Donald Trump: Nach zwei Jahren im Amt muss sich der US-Präsident von Donnerstag an erstmals mit einer Übermacht der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus auseinandersetzen und verfügt - anders als im Senat - nicht mehr über eine eigene Mehrheit. Am Abend sollte die Demokratin und Trump-Gegenspielerin Nancy Pelosi als Nachfolgerin des Republikaners Paul Ryan zur Vorsitzenden der Kammer gewählt werden.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, zog die Zahl der Anträge um 10 000 auf 231 000 an. Volkswirte hatten mit 220 000 Anträgen gerechnet. Zudem wurden die Zahlen der Vorwoche um 5000 auf 221 000 nach oben korrigiert.

USA: Privatbeschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON - In den USA wurden im Dezember in der Privatwirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Privatsektor seien 271 000 neue Stellen hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag mit. Analysten hatten mit 180 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Bundesagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf hohem Niveau

NÜRNBERG - Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit zum Jahresende konstant hoch geblieben. Die Zahl der offenen Stellen sei im Dezember weiter groß, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg und verwies auf den monatlich ermittelten Stellenindex. Der seit 2005 bestehende BA-X stieg in dem Monat um einen Punkt auf 253 im Vergleich zum Vormonat. Gemessen am Vorjahresmonat blieb er gleich. Im Dezember 2017 war der Index erstmals über die 250-Punkte-Rekordmarke geklettert und lag seither stets über diesem Wert.

Eurozone: Geldmenge wächst etwas schwächer

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im November stärker als erwartet abgeschwächt. Die breit gefasste Geldmenge M3 erhöhte sich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 3,8 Prozent erwartet. Im Oktober hatte das Wachstum noch bei 3,9 Prozent gelegen.

Türkische Inflation fällt erneut leicht auf rund 20 Prozent

ANKARA - Nach Monaten des starken Anstiegs ist die türkische Inflationsrate zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken. Wie das Statistikamt am Donnerstag bekannt gab, fiel sie im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent. Im Oktober war die Teuerungsrate noch zum ersten Mal seit 15 Jahren auf über 25 Prozent geklettert.

Wirtschaftsforscher: Soli-Abschaffung nutzt den Ärmeren kaum

BERLIN - Fällt der Solidaritätszuschlag weg, profitieren aus Sicht der Hans-Böckler-Stiftung vor allem Besserverdiener. Die Haushalte der unteren Hälfte der Einkommensverteilung zahlten nur 1,7 Prozent des Solis. Mit seiner Abschaffung sei das Ziel nicht zu erreichen, untere und mittlere Einkommen zu entlasten, heißt es im Jahresausblick des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Stiftung. Sein Direktor Gustav Horn schlug am Donnerstag vor, die Soli-Einnahmen lieber zu nutzen, um Sozialbeiträge zu senken.

ROUNDUP 2/Bundesagentur-Chef für Hartz-Reform - Arbeitgeber kritisieren SPD

NÜRNBERG/BERLIN - In der Debatte über die Zukunft von Hartz IV plädiert der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, für Reformen. Scheele wandte sich aber gegen Forderungen aus der SPD nach einer Abschaffung des heutigen Systems der Grundsicherung. Auch Deutschlands Arbeitgeber warnten vor einer kompletten Kehrtwende bei Hartz IV. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte dagegen grundlegende Änderungen. Der Deutsche Landkreistag regte eine Entschärfung der Regelungen für Unter-25-Jährige an.

Tschechien fährt überraschend Haushaltsüberschuss ein

PRAG - Tschechien hat das abgelaufene Jahr 2018 überraschend mit einem Haushaltsüberschuss beendet. Dieser habe sich auf umgerechnet knapp 113 Millionen Euro belaufen, teilte Finanzministerin Alena Schillerova am Donnerstag mit. Ursprünglich war ein Defizit von rund zwei Milliarden Euro geplant. Die Steuereinnahmen seien höher, die Zinszahlungen für die Staatsschulden indes niedriger ausgefallen als erwartet, hieß es.

