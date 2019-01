Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Ossiam über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in die Wertentwicklung von Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Sitz in Europa zu investieren, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. ...

