Lightspeed China Partners (LCP) gab bekannt, dass der endgültige Abschluss der Fondsfamilie IV mit einem Fondskapital in Höhe von 560 Millionen USD vorgenommen wurde, darunter Lightspeed China Partners IV mit 360 Millionen USD und Lightspeed China Partners Select I mit 200 Millionen USD. Dies ist die bisher größte von LCP aufgebaute Fondsfamilie, wobei damit ein Fondsvolumen von insgesamt 1,5 Milliarden USD verwaltet wird. LCP IV wird in Technologieunternehmen der frühen Entwicklungsphase in China investieren, während sich LCP Select I auf Wachstumsinvestitionen in China konzentriert.

In den letzten 18 Monaten haben fünf Portfoliounternehmen, in die LCP frühzeitig investiert hatte, erfolgreiche Börsengänge abgeschlossen, darunter InnoLight (SZ: 300308), Meituan Dianping (HK: 3690), Pinduoduo (NASDAQ: PDD), PPDai (NYSE: PPDF) und Rong360 (NYSE: JT).

Neben den börsennotierten Unternehmen hat LCP viele innovative Branchenführer in verschiedenen Sektoren gefördert, darunter Black Fish, Fan Deng Reading Club, Fangdd, Full Truck Alliance, Hesai, Ifchange, QingCloud, Sunmi, Sweetome, Tencent Trusted Doctors, Tujia, Xiao Peng Auto und XY Link.

Erstes institutionelles Risikokapital mit globaler Reichweite

Das LCP-Team fungiert als Hauptinvestor bei der ersten institutionellen Risikokapitalfinanzierung von Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Investitionen der Serien A und B in China. Das Team bringt eine unternehmerische Perspektive ein, da viele Teammitglieder entweder als erfolgreiche Unternehmer oder als leitende Angestellte in Technologieunternehmen tätig waren. Neben den Partnerschaften bei den frühesten Stadien der Unternehmensgründung ist LCP bestrebt, Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus zu finanzieren und zu Teambuilding- und Strategieentwicklungsfähigkeiten beizutragen. Zusätzlich bietet LCP global ausgerichteten Unternehmensgründern über die internationalen Risikokapitalmaßnahmen von Lightspeed, die über 400 Portfolio-Unternehmen in den USA, China, Indien, Südostasien, Europa und Israel umfassen, den Zugang zu einem internationalen Netzwerk. LCP hat Zugang zu globalen Trends und Geschäftsmodellinnovationen sowie zu internationalen Talenten, Kunden, Partnern und Kapitalmärkten. Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt LCP Unternehmen mit Sitz in China erfolgreich dabei, marktbeherrschende Positionen aufzubauen und weltweit zu expandieren.

Frühzeitige Unterstützung aufkommender Konzepte

LCP war in China ein frühzeitiger Investor in den Bereichen Consumer Internet, Internet+ und Enterprise/Deep Tech. Mehr als die Hälfte der Partnerschaftsinvestitionen wurden in den Bereichen Consumer Internet und Internet+ getätigt. Hier werden Technologien eingesetzt, um neue Geschäftsmodelle in traditionellen Branchen zu schaffen. Zu den wichtigsten Investitionsbereichen gehören Anwendungen für soziale Netzwerke, Marktplätze, E-Commerce, Verbraucherdienstleistungen sowie Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen und Deep Tech. LCP hat eine herausragende Gruppe von Unternehmen im Frühstadium unterstützt und weiter gefördert, die zu Unikaten in Bereichen wie Einzelhandel, Kultur, Unterhaltung, Reisen, Finanzen, Immobilien, Gesundheitswesen, Bildung, Rekrutierung und Transportwesen geworden sind.

LCP hat erfolgreich neu aufkommende Marktchancen erkannt und war oft die erste Kapitalquelle in Bereichen, in denen das institutionelle Interesse anfangs begrenzt war. Als herausragendes Beispiel gilt die LKW-Logistik. Vor fünf Jahren war LCP der einzige Investor in die A-Serie der Full Truck Alliance (Yun Man Man) als die Unternehmensgründer untersuchten, ob die Herausforderungen in den Bereichen Logistik und Kommunikation bei der fragmentierten chinesischen Transportbranche mithilfe einer mobilen Plattform gelöst werden könnten. Nach mehreren großen Folgerunden, in die LCP weiterhin investierte, fusionierte das Unternehmen mit Huo Che Bang und bildete die Full Truck Alliance, die heute der weltweit größte Marktplatz für Trucking Logistics ist.

Aufgrund der Größe der Verbrauchermärkte in China und der Verfügbarkeit von Technologietalenten werden Internet- und Marktunternehmen mit Sitz in China zunehmend Weltmarktführer. Herry Han, Gründungspartner von LCP, bemerkte: "Wir sind der Meinung, dass das Consumer Internet in China angesichts der weitreichenden Netzwerke für die mobile Zahlung und der umfangreichen sozialen Netzwerke in China eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten bietet. Innovation und unternehmerische Initiative werden in den nächsten zehn Jahren weitere Start-ups aus China auf die Weltbühne bringen. Dies wird das erste Jahrzehnt wirklich globaler Innovationen in China sein. Unternehmer mit Sitz in China entwickeln vom ersten Tag an Geschäftspläne mit Blick auf eine globale Expansion. Wir freuen uns darauf, Unternehmer mit weitgesteckten Visionen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen."

LCP war in China auch frühzeitig in den Bereichen Wirtschaftsunternehmen und Deep Tech tätig. LCP-Gründungspartner James Mi meinte: "Chinas Unternehmensdienstleistungen und Deep Tech-Innovationen stecken in den frühen Anfängen der Entwicklung. Angesichts des großen chinesischen Marktes, des umfangreichen Talentpools und der steigenden Nachfrage nach einheimischer Deep Tech in unterschiedlichen Sektoren sehen wir ein beschleunigtes Wachstum und erhebliche Investitionsmöglichkeiten. LCP ist in einer einzigartigen Position, um in diesen Bereichen als der führende Frühphaseninvestor tätig zu sein." Das LCP-Team hat von Anfang an in Marktchancen in den Bereichen Deep Tech und Wirtschaftsunternehmen investiert; das Ergebnis ist eine Anzahl von börsennotiertes Unternehmen.

InnoLight ist eines der führenden Tech-Portfolio-Unternehmen von LCP und bietet optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver-Module für webbasierte Rechenzentren, die Cloud Computing unterstützen. Zu den Kunden zählen Google, Amazon AWS und AliCloud. Im Jahr 2014 hat LCP in InnoLight investiert und das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht.

Die Investitionen von LCP in Unternehmen und in Deep Tech umfassen autonome Fahrzeuge, KI, IoT, SaaS, Marktplätze für Unternehmen, Halbleiter und optische Kommunikation. Das Team wird seine umfassende Expertise im Deep Tech-Bereich auch weiterhin zur Unterstützung sachkundiger Unternehmensgründer beim Aufbau von branchenführenden Unternehmen einsetzen.

Eine Kultur der Förderung, die eine Wertschöpfung untermauert

Eine fokussierte Ausrichtung, Excellence, gegenseitiger Respekt und Förderung gehören zu den zentralen Werten von LCP. Als Partnerschaft sind wir der Ansicht, dass der gegenseitige Respekt und die gegenseitige Förderung von Investoren und Unternehmern Eckpfeiler für effektive langfristige Partnerschaften sind. Dieser Grundsatz gilt auch innerhalb des Unternehmens. LCP ist bestrebt, bei seinen Geschäftstätigkeiten positive Veränderungen und Auswirkungen auf die Gesellschaft voranzutreiben. Das Team freut sich darauf, die Partnerschaft mit wegweisenden Unternehmensgründern fortzusetzen und sie von Beginn ihrer Unternehmensgründung an durch ihr stetiges globales Wachstum hinweg zu begleiten.

Über Lightspeed China Partners

Lightspeed China Partners (LCP) ist ein führendes Risikokapitalunternehmen in China, das bei seinen Aktivitäten den Schwerpunkt auf Frühphaseninvestitionen in den Bereichen Consumer Internet, Internet+ und Enterprise/Deep Tech legt. Mit ihrer soliden Wissensgrundlage hinsichtlich Unternehmensabläufen und Unternehmensführung setzen sich die Partner von LCP dafür ein, eine neue Generation chinesischer Unternehmer dabei zu unterstützen, zu Branchenführern zu werden, Spitzenunternehmen aufzubauen und soziale Auswirkungen zu erzielen. In den letzten 10 Jahren hat das Lightspeed-Team in China branchenführende Unternehmen unterstützt, darunter Meituan Dianping, Pinduoduo, Full Truck Alliance, InnoLight, PPDai, Rong360, Tujia und Fangdd. LCP bietet durch die Zusammenarbeit mit Lightspeed Venture Partners, einem globalen Venture-Capital-Unternehmen, das ein gebundenes Kapital von über 6 Milliarden USD verwaltet, internationale Mehrwertfunktionen.

