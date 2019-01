Vapiano SE unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der Vapiano Holding USA LLC. an die Plutos Sama Holdings, Inc. DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Verkauf Vapiano SE unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der Vapiano Holding USA LLC. an die Plutos Sama Holdings, Inc. 03.01.2019 / 17:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano SE unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der Vapiano Holding USA LLC. an die Plutos Sama Holdings, Inc. Köln, 3. Januar 2019 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat einen Vertrag zur Veräußerung ihrer Anteile an der Vapiano Holding USA LLC. und sieben ihrer Tochterunternehmen in den USA mit der Plutos Sama Holdings Inc., Irvine/Kalifornien (USA), (Plutos Sama) unterzeichnet. Nach dem am heutigen Tage unterzeichneten Kaufvertrag erwirbt Plutos Sama 100 % der Anteile an der Vapiano Holding USA LLC. gegen einen bar zu zahlenden Kaufpreis in Höhe von 15 Millionen Dollar. Im Zusammenhang mit dem Verkauf werden fünf "Development Agreements" zur Eröffnung von 75 weiteren Franchise-Restaurants für die Staaten Illinois, Washington D.C., Virginia, New York und New Jersey unterzeichnet, aus denen die Vapiano SE einmalige Entwicklungsgebühren in Höhe von insgesamt fünf Millionen Dollar erhalten wird. Dieser Schritt ermöglicht der Vapiano SE durch Franchise-Kooperationen weniger kapitalintensiv in den USA zu wachsen. Der Vollzug der Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2019 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen sowie der Finanzierung des Kaufpreises durch Plutos Sama. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 03.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763285 03.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMNK9 AXC0179 2019-01-03/17:45