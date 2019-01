Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat Kreisen zufolge sein Auslieferungsziel für das abgelaufene Jahr knapp verfehlt. Der Konzern habe mit einem Endspurt im Dezember mehr als 790 Maschinen ausgeliefert, das Ziel von 800 aber nicht mehr geschafft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Ursprünglich hatte Airbus gar nahezu 820 Flugzeuge ausliefern wollen, dieses Ziel aber wegen Problemen bei Triebwerksherstellern im Oktober gestutzt. Im Dezember wäre die Auslieferung von 127 Maschinen nötig gewesen, um die 800 Stück noch zu schaffen. Das wäre rund doppelt so viel wie in einem gewöhnlichen Monat gewesen - jedoch hatte Airbus das im Vorjahresmonat auch geschafft. Die im MDax notierte Aktie sackte kurz ab, anschließend erholte sie sich auf das Niveau von vor der Meldung. Am Donnerstag liegt sie immer noch 3,56 Prozent tiefer./men/fba

