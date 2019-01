FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Umsatzwarnung von Apple sowie schwache US-Daten haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag schwer belastet. Apple rechnet in seinem soeben beendeten ersten Quartal, zugleich das wichtige Weihnachtsquartal, nur noch mit einem Umsatz von 84 statt 89 bis 93 Milliarden Dollar. Besonders negativ stieß den Börsianern auf, dass Apple an erster Stelle auf die schwache Entwicklung in China als Begründung verweist und damit indirekt den US-chinesischen Handelsstreit verantwortlich macht.

Verstärkt wurden die Wachstumsängste durch einen sehr schwachen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA. Der Index ist im Dezember deutlich auf 54,1 von 59,3 gefallen - erwartet wurde lediglich ein Rückgang auf 57,9 Punkte. Sehr schwach fielen auch einige Subkomponenten aus: Der Auftragseingang ist auf 51,1 von 62,1 regelrecht eingebrochen. Die deutlich schwächeren Zahlen verstärkten die Konjunktursorgen der Anleger noch, hatten doch zuletzt vor allem Daten aus China enttäuscht. Der DAX gab 1,6 Prozent auf 10.417 nach.

Apple-Zulieferer waren in dem Umfeld nicht wohl gelitten. Die Dialog-Aktie brach gleich um 9,7 Prozent ein. Aber Technologie-Aktien allgemein wurden gemieden: So büßten Aixtron 10,3 Prozent ein, für Infineon ging es 4,7 Prozent nach unten, SAP verloren 3,1 Prozent und Wirecard 5,9 Prozent.

Alibaba will auf den europäischen Markt

Gegen den Trend zogen Zalando um 4,4 Prozent. Für Kursfantasie bei den Online-Händlern sorgte hier, dass der chinesische Internet-Gigant Alibaba nach Europa kommen will. Im belgischen Lüttich soll ein Logistikzentrum entstehen. Möglich sei, dass Alibaba für einen schnelleren Markteintritt Interesse an anderen Unternehmen wie Zalando entwickle, hieß es im Handel.

Defensive Aktien waren gesucht: Deutsche Telekom schlossen 0,7 Prozent fester, während es für Eon 1,1 Prozent und für RWE 1,2 Prozent nach oben ging. Lufthansa verloren dagegen 2,6 Prozent. Furcht vor einer weltweiten Wachstumsabschwächung ist keine gute Nachricht für Arlines. Nicht förderlich waren zudem Nachrichten von Delta Air - der US-Wettbewerber hat von fallenden Ticketpreisen im Dezember berichtet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,4 (Vortag: 82,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,16 (Vortag: 2,97) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.416,66 -1,55% -1,35% DAX-Future 10.451,00 -1,13% -1,15% XDAX 10.458,47 -1,76% -1,16% MDAX 21.398,35 -1,39% -0,88% TecDAX 2.392,60 -2,92% -2,35% SDAX 9.357,27 -2,22% -1,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,86 -3 ===

