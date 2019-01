Glasfaserkabel müssen immer größere Datenmengen möglichst verlustfrei übertragen. Mit stetig höheren Bandbreiten und schnellerem Internet steigen die Anforderungen konstant. Sind die Datenstreuverluste zu hoch, können Multimode-Glasfaserkabel die Datenfluten nicht mehr bewältigen. Durch Dämpfungsmessungen können Netzwerkadministratoren ermitteln, wie hoch der Verlust der übertragenden Daten in den Multimodefasern ist und korrigierende Maßnahmen ergreifen.

Doch wie lässt sich zuverlässig erkennen, ob das Netz ausgelastet ist, oder wie viel Lichtleistung tatsächlich verloren geht? Eine Lösung heißt Encircled Flux. Die Einkoppelbedingung definiert die Anregungsbedingungen in Multimode-Glasfasern. Dafür wird das Verhältnis zwischen der eingekoppelten Sendeleistung und dem Radius des angeregten Teils des Faserkerns bestimmt.

Technische Voraussetzungen für präzise Messungen

Präzise und reproduzierbare Messungen der Dämpfung in Multimodefasern sind anspruchsvoll und wichtig: Während sich bei Singlemodefasern Licht in nur einer Mode ausbreitet, haben Multimodefasern einen wesentlich größeren Kern. Dies ermöglicht die Lichtübertragung auf unterschiedlichen Wegen (Moden).

In der Praxis gestaltet sich die Messbarkeit verlässlicher und reproduzierbarer Einfügedämpfungen (IL = Insertion Loss) jedoch schwierig. Um Encircled-Flux-Compliance herstellen zu können und die auf der Verkabelungsstrecke verlorengehende Lichtleistung genau zu messen, benötigen Techniker zunächst qualitativ hochwertige Komponenten wie Messkabel, Kupplungen und Stecker.

Ein falscher Messaufbau oder unterschiedliches Equipment kann zu IL-Messungenauigkeiten oder zu stark abweichenden IL-Werten beitragen. Dies ist etwa der Fall, wenn zwei Techniker zwar das gleiche Referenztestkabel mit Steckverbindern in Referenzqualität und unter Verwendung von Mandrels nutzen, dabei jedoch unterschiedliche Lichtquellen oder Lichtenergien wie VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), Laser oder LED in die Stecker einkoppeln. Und selbst wenn die Lichtquelle dieselbe ist, können typische Ungenauigkeiten im Bereich von bis zu +/- 0,09?dB auftreten.

Verfälschte Messergebnisse durch LED oder Laser

In allen Fällen entstehen Verluste: Indem oberflächenemittierende LED-Lichtquellen die Lichtenergie gleichmäßig über die ganze Fläche des Kerns verteilt übertragen, überfüllen sie die Multimodefaser beziehungsweise ihren Kern. Grund dafür ist, dass die Strahlungsfläche und Winkelverteilung größer als der Faserkern sind (Bild?1). Dadurch geht sowohl das außerhalb des Faserkerns einfallende Licht als auch das in einem Winkel auftreffende und den Akzeptanzwinkel des Faserkerns übersteigende Licht für die Übertragung verloren. Diese »overfilled launch condition« genannte Vollanregung erzeugt tendenziell zu pessimistische Messergebnisse.

Kantenstrahler wie Laser oder VCSEL-Hochleistungslaser übertragen hingegen die Lichtenergie nur in einen geringen Bereich des Kerns (Bild?2). Strahlungsfläche und Winkelverteilung des Lichtes sind bei diesen Lichtquellen kleiner als der Faserkern. Dadurch konzentriert sich der Großteil der optischen Leistung in der Mitte der Faser und leuchtet den Kern nicht vollständig aus. Diese »underfilled launch condition« genannte Anregung erzeugt zu niedrige Dämpfungswerte. Die Messergebnisse sind in der Regel ...

