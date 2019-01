Köln (ots) - Im Rahmen einer "Denkfabrik" setzen sich Deutschlandradio und seine drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova im Jahr 2019 mit den großen Fragen der Zeit auseinander. Intendant Stefan Raue hatte im Frühjahr 2018 aufgerufen, Themenvorschläge für die Denkfabrik einzureichen. Gefragt wurde, welche Themen Deutschland bewegen und womit sich Deutschlandradio im kommenden Jahr verstärkt befassen soll. Insgesamt 1.192 Vorschläge haben den Sender erreicht, jetzt stehen die zwei Schwerpunktthemen für 2019 fest: "Sind wir in guter Verfassung?" (70 Jahre Grundgesetz) und #ÜberMorgen (Klimawandel und Nachhaltigkeit).



Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: "Die beiden Themen werden die Programme durch das Jahr begleiten. Mit der Denkfabrik wollen wir einen Resonanzraum für die großen gesellschaftlichen Debatten etablieren. Für Deutschlandradio geht es dabei um einen noch engeren Kontakt zum Publikum, aber auch darum, die publizistische Strahlkraft unserer drei Programme stärker sichtbar zu machen."



Auf der Website der Denkfabrik und im Deutschlandradio-Programmheft werden ausgewählte Beiträge, Sendereihen und Veranstaltungen vorgestellt. So sprechen ab 15. März insgesamt 70 prominente oder weniger prominente Hörerinnen und Hörer darüber, welche Artikel des Grundgesetzes für sie eine besondere Bedeutung haben. Bis 17. Februar zieht die Deutschlandfunk-Sportredaktion in einer siebenteiligen Reihe "Endspiel ums Klima - Welchen Beitrag leistet der Sport?" eine Ökobilanz der großen Sportarten. Deutschlandfunk Kultur präsentiert im neuen Jahr den Philosophen Peter Sloterdijk im Volksbühnen-Gespräch über den Sozialstaat und Deutschlandfunk Nova schickt Reporterin Kerstin Ruskowski in einer sechsteiligen Podcastserie auf Recherche in Deutschland und den USA , wie ein Leben ganz ohne Müll aussehen kann ("Kerstin will es schaffen").



Sendungshinweis:



Sa, 5. Januar 2019, 9.10 Uhr (Deutschlandfunk): Das Wochenendjournal nimmt in einer Sondersendung die Denkfabrik unter die Lupe. Beiträge und Reportagen illustrieren Alltagsbemühungen gegen den Klimawandel, führen an den Geburtsort des Grundgesetzes in Herrenchiemsee in Bayern und blicken auf die kontroverse Debatte um die Verfassung in Polen. Gäste: Stefan Raue (Deutschlandradio-Intendant), Stephan Detjen (Dlf-Chefkorrespondent) und Georg Ehring (Leiter der Umweltredaktion im Deutschlandfunk), Moderation: Peter Sawicki



Mehr zum Thema: www.deutschlandradio.de/denkfabrik https://www.deutschlandradio.de/publikationen.3619.de.html



OTS: Deutschlandradio newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127530.rss2



Pressekontakt: Tobias Franke-Polz Redakteur Presse Abteilung Kommunikation und Marketing tobias.franke-polz@deutschlandradio.de



Deutschlandradio Hans-Rosenthal-Platz 10825 Berlin deutschlandradio.de