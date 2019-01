Frankfurt (ots) - Die Mission macht deutlich, dass China - vermutlich von vielen kaum bemerkt - die großen Weltraumagenturen der USA, Russlands und Europas eingeholt und teilweise überflügelt hat. In einem für die Maßstäbe der Raumfahrt atemberaubenden Tempo soll es weitergehen, unter anderem sollen Taikonauten bald zum Mond und in absehbarer Zeit sogar zum Mars fliegen. Auch bei Nasa, Esa und Roskosmos werden solche Pläne diskutiert, doch zügig voran geht es nicht. Das hat nicht nur mit mangelndem politischen Willen, fehlenden finanziellen und technischen Mitteln zu tun, sondern vor allem mit nicht hinnehmbaren Risiken für die Gesundheit der Besatzung. Für viele Probleme gibt es bislang keine befriedigenden Lösungen. Sie zu finden, wird gewaltiger Anstrengungen bedürfen - und nur gemeinsam zu schaffen sein. Den Chinesen gebührt Anerkennung für ihren Erfolg. Die Zukunft insbesondere der bemannten Raumfahrt liegt jedoch in einer internationalen Kooperation.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222