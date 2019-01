Erstmals nach acht Jahren wird das US-Abgeordnetenhaus wieder von einer demokratischen Mehrheit geführt. Das US-Parlament kam am Donnerstag in neuer Zusammensetzung zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl vom 6. November zusammen. Die konservativen Republikaner von US-Präsident Donald Trump verloren vor zwei Monaten ihre Mehrheit. Im Senat, der zweiten Parlamentskammer, sind die Republikaner dagegen mit 53 zu 47 Sitzen weiterhin vorn.

Der Neustart im Kapitol kommt zu einer Zeit, in der Teile der US-Regierung stillstehen - es hatte sich keine Mehrheit für ein Haushaltsgesetz gefunden. Trump möchte, dass in dem Gesetz mehr als fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko verankert werden sollen. Die Demokraten wollen das verhindern. "Nichts für die Mauer. Wie oft soll ich das noch sagen?", betonte die designierte Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in einem Interview des Senders NBC, das in Auszügen am Mittwoch veröffentlicht worden war./dm/DP/fba

