Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen Bericht veröffentlicht, welcher das Grundeinkommen statt die derzeitige Minimalversorgung in Indien vorschlägt. Auch in Peru oder Indonesien wäre ein Basic Income die Besserung Lösung, so der IWF. Laut den Untersuchungen des IWFs, erhalten in Indien rund 20 Prozent der Menschen mit einem niedrigen Einkommen keine staatliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...