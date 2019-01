The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2019



ISIN Name



CA31932K1030 FIRST BAUXITE CORP.

CA73689L1085 PORTOFINO RESOURCES INC.

GRS492003009 TT HELLENIC POSTBANK S.A.

IT0001389631 BENI STABILI EO 0,10

MHY621961033 NAVIOS MARITIME HLDGS

US10211F1003 BOVIE MEDICAL DL-,001

US1693652026 CHINA ADV.CON.MATLSGRP

US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI

US45323A2015 IMPRIMIS PHARMACEUT. NEW

US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI

US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A